«Вакифбанк» проиграл «Новаре» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Турецкий «Вакифбанк» на своей площадке проиграл итальянской «Новаре» в первом полуфинальном матче женской Лиги чемпионов со счётом 0:3 (17:25, 25:27, 15:25). Самым результативным игроком встречи стала волейболистка «Новары» Паола Эгону, набравшая 30 очков. В составе стамбульского гранда 11 очков набрала китаянка Чжу Тин.

Ответная встреча состоится в Италии 10 апреля.

Победитель этого противостояния в финале сыграет либо с итальянским «Конельяно», либо с турецким «Фенербахче». В первой игре «Конельяно» одержал победу со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 26:24).

Финалы мужской и женской Лиг чемпионов состоятся в Берлине (Германия) 18 мая. «Вакифбанк» является действующим победителем женской Лиги чемпионов.