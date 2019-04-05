Бернарди: те, кто думал, что Казань стала слабее, должны подумать ещё раз

Главный тренер итальянской «Перуджи» Лоренцо Бернарди поделился ожиданиями от ответной встречи с казанским «Зенитом» в полуфинале Лиги чемпионов. На своей площадке итальянская команда проиграла со счётом 2:3 (22:25, 26:24, 25:27, 25:20, 13:15).

«Первая игра получилась напряжённой и очень красивой. Мы провели хороший матч, я горжусь своими парнями. Те, кто думал, что Казань стала слабее, должны подумать ещё раз. Нельзя было не понять, что означает наличие определённых игроков и такого состава.

Мы отправимся в Казань за победой. Конечно, победит сильнейший. В первой встрече мы были близки к успеху. На тай-брейке мы упустили две-три возможности, но стоит отдать должное соперникам, которые выиграли всё за последние пять лет.

В ответном матче нам нельзя допускать так много ошибок. Не думаю, что Казань будет вести с большим отрывом в каждом сете. Полагаю, что предстоящая игра будет похожа на первую.

«Гданьск» в четвертьфинале показал, что своя площадка не является решающим фактором. Мы отправимся Казань, зная, что можем победить», — цитирует Бернарди официальный сайт клуба.

Ответная игра состоится в столице Татарстана 10 апреля.

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