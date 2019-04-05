«Пляжницы» Ганенко и Фролова вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Камбодже

В Баттамбанге (Камбоджа) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Россиянки Александра Ганенко и Анастасия Фролова вышли в плей-офф, выиграв в групповом раунде один матч из двух.

Россиянки победили голландок Анемик Дриссен и Илке Мертенс со счетом 2:0 (21:14, 21:15) и проиграли представительницам Греции Константине Цопоулу и Димитре Манави — 0:2 (18:21, 18:21).

В первом раунде плей-офф Ганенко и Фролова сыграют с Алиной Раченко и Елизаветой Еропкиной из Казахстана. Эта встреча состоится завтра, 6 апреля.



Соревнования в Баттамбанге завершатся 7 апреля.

В конце марта россияне Максим Сиволап и Артём Ярзуткин стали серебряными призёрами мужского этапа «Мирового тура» категории «две звезды» в Сиемреап (Камбоджа).

