Камехо: буду делать всё, чтобы выступить за сборную России на Олимпиаде в Токио

Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Ореоль Камехо выразил надежду, что ему удастся пробиться в состав сборной России на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Когда получил российский паспорт, был приятно взволнован, чувствовал себя в приподнятом настроении. Это, без сомнения, должно положительно сказаться как на моей личной жизни, так и на карьере: ведь я наконец получил возможность попытать счастья пробиться в сборную России.

Главная идея заключалась именно в том, чтобы получить возможность выступить за национальную команду. Плюс ко всему наличие российского паспорта значительно упрощает ситуацию для петербургского «Зенита», в котором я сейчас выступаю, так как я не считаюсь теперь легионером.

Могу сказать, что сотрудники «Зенита» сделали большую часть работы за меня, так как я плохо представлял, как происходит эта процедура. Разумеется, помощь оказала и Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), так как им тоже было выгодно, чтобы я получил российский паспорт.

Несмотря на то что мне 32 года, я чувствую, что сейчас готов как никогда к выступлению за сборную России. И с физической, и с психологической точки зрения.

Я стал опытнее и мудрее, уверенно ощущаю себя на площадке, не сдаюсь в сложных игровых ситуациях. Понимаю: конкуренция высокая, и на моей позиции выступает достаточно талантливых волейболистов. Однако я буду стараться делать всё от меня зависящее, чтобы заслужить право надеть форму сборной России.

Многое будет зависеть от того, как я себя проявлю. Если сделаю всё возможное и буду понимать, что достоин, но всё же останусь вне заявки, тогда действительно будет грустно, чего уж скрывать! Для каждого амбициозного спортсмена участие в Олимпийских играх — мечта всей жизни. Однако нужно понимать: это спорт, жизнь продолжается. Поэтому я в любом случае буду и дальше выступать, стремиться к совершенству.

В первую очередь хотел бы доказать, что способен и достоин играть в сборной России, тем людям, которые мне помогли в неё попасть. Речь идёт о ВФВ и бывшем тренере Сергее Шляпникове, который меня пригласил. Поэтому свою лучшую игру я бы хотел продемонстрировать не только ради себя, но и ради них», — цитирует Камехо «RT на русском».