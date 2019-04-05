Известно расписание мужской волейбольной Лиги наций

Стало известно расписание предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди мужских команд. За месяц действующий чемпион сборная России, как и соперники, проведёт 15 матчей со сложнейшей логистикой, сообщает пресс-служба ВФВ.

США как страна-организатор и ещё пять лучших сборных выступят в «Финале шести», который пройдёт 10-14 июля в Чикаго.



Расписание предварительного этапа Лиги наций. Мужчины

(время московское)

Нови-Сад (Сербия)

31 мая. 21:00. Россия – Франция

1 июня. 17:00. Россия – Япония

2 июня. 20:00. Сербия – Россия

Уфа (Россия)

7 июня. 17:00. Россия – Португалия

8 июня. 17:00. Россия – США

9 июня. 17:00. Россия – Италия

Урмия (Иран)

14 июня. 14:00. Россия – Польша

15 июня. 14:00. Россия – Канада

16 июня. 17:00. Иран – Россия

Куяба (Бразилия)

22 июня. 00:00. Россия – Германия

23 июня. 00:00. Россия – Болгария

24 июня. 03:00. Бразилия – Россия

Брисбен (Австралия)

28 июня. 13:00. Австралия – Россия

29 июня. 09:00. Россия – Аргентина

30 июня. 06:00. Россия – Китай.