Известно расписание мужской волейбольной Лиги наций

Стало известно расписание предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди мужских команд. За месяц действующий чемпион сборная России, как и соперники, проведёт 15 матчей со сложнейшей логистикой, сообщает пресс-служба ВФВ.
США как страна-организатор и ещё пять лучших сборных выступят в «Финале шести», который пройдёт 10-14 июля в Чикаго.
Расписание предварительного этапа Лиги наций. Мужчины
(время московское)
Нови-Сад (Сербия)
31 мая. 21:00. Россия – Франция
1 июня. 17:00. Россия – Япония
2 июня. 20:00. Сербия – Россия
Уфа (Россия)
7 июня. 17:00. Россия – Португалия
8 июня. 17:00. Россия – США
9 июня. 17:00. Россия – Италия
Урмия (Иран)
14 июня. 14:00. Россия – Польша
15 июня. 14:00. Россия – Канада
16 июня. 17:00. Иран – Россия
Куяба (Бразилия)
22 июня. 00:00. Россия – Германия
23 июня. 00:00. Россия – Болгария
24 июня. 03:00. Бразилия – Россия
Брисбен (Австралия)
28 июня. 13:00. Австралия – Россия
29 июня. 09:00. Россия – Аргентина
30 июня. 06:00. Россия – Китай.