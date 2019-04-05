Известно расписание волейбольной Лиги наций среди женских сборных

Стало известно расписание предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди женских команд. Женская сборная России начнёт турнир в Бразилии, а затем четыре тура проведёт на своём континенте, в том числе завершит предварительный этап в Екатеринбурге.

Китай, как страна-организатор «Финала шести», и ещё пять сильнейших участников выйдут в решающую стадию, которая пройдёт 3–7 июля в Нанкине, сообщает пресс-служба ВФВ.

Расписание предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Женщины

(время московское)



Бразилиа (Бразилия)

21 мая. 23:00 Россия – Доминиканская Республика

22 мая. 23:00 Россия – Китай

24 мая. 02:00 Бразилия – Россия

Анкара (Турция)

28 мая. 14:30 Россия – Германия

29 мая. 14:30 Россия – Япония

30 мая. 17:30 Турция – Россия

Кортрейк (Бельгия)

4 июня. 21:15 Бельгия – Россия

5 июня. 18:15 Россия – Сербия

6 июня. 18:15 Россия – Польша

Перуджа (Италия)

11 июня. 18:00. Россия – Южная Корея

12 июня. 18:00 Россия – Болгария

13 июня. 21:00 Италия – Россия

Екатеринбург (Россия)

18 июня. 17:00 Россия – США

19 июня. 17:00 Россия – Таиланд

20 июня. 17:00 Россия – Нидерланды