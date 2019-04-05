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Известно расписание волейбольной Лиги наций среди женских сборных

Известно расписание волейбольной Лиги наций среди женских сборных
Волейбол / Сборная России

Стало известно расписание предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди женских команд. Женская сборная России начнёт турнир в Бразилии, а затем четыре тура проведёт на своём континенте, в том числе завершит предварительный этап в Екатеринбурге.

Китай, как страна-организатор «Финала шести», и ещё пять сильнейших участников выйдут в решающую стадию, которая пройдёт 3–7 июля в Нанкине, сообщает пресс-служба ВФВ.

Расписание предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Женщины
(время московское)

Бразилиа (Бразилия)

21 мая. 23:00 Россия – Доминиканская Республика
22 мая. 23:00 Россия – Китай
24 мая. 02:00 Бразилия – Россия

Анкара (Турция)

28 мая. 14:30 Россия – Германия
29 мая. 14:30 Россия – Япония
30 мая. 17:30 Турция – Россия

Кортрейк (Бельгия)

4 июня. 21:15 Бельгия – Россия
5 июня. 18:15 Россия – Сербия
6 июня. 18:15 Россия – Польша

Перуджа (Италия)

11 июня. 18:00. Россия – Южная Корея
12 июня. 18:00 Россия – Болгария
13 июня. 21:00 Италия – Россия

Екатеринбург (Россия)

18 июня. 17:00 Россия – США
19 июня. 17:00 Россия – Таиланд
20 июня. 17:00 Россия – Нидерланды

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