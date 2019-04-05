Карполь: девочки из «Уралочки-НТМК» выдержали марафон с поездками и перелётами

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь подвёл итоги четвертьфинальной серии чемпионата России по волейболу с командой «Заречье-Одинцово». В полуфинале сыграет команда Свердловской области, выигравшая серию со счётом 2-0.

«Я доволен результатом. Мы вышли в полуфинал чемпионата России. Для нас это было сложно, но девочки хорошо потрудились и выдержали марафон с поездками и перелётами. Нам было тяжело, было мало времени для полноценных тренировок, для восстановления в течение сезона, о чём я уже не раз говорил. К концу сезона накопилась усталость — и у нас, и у «Заречья». Был некий провал в нашей игре во второй партии, потому что легко досталась первая. Наверное, у нас оказалось чуть больше сил в концовке четвёртого сета», — приводит слова Карполя пресс-служба подмосковного клуба.