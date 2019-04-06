Камехо: хочу повесить кроссовки на гвоздь именно в санкт-петербургском «Зените»

Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Ореоль Камехо заявил, что не собирается переходить в другой клуб и намерен завершить карьеру в России.

«Я получал предложения из европейских стран. Но, помимо сумм контрактов, мне всегда было важно, чтобы я и моя семья чувствовали себя защищёнными, а вокруг было безопасно. Увы, далеко не везде всё так безоблачно, как в России.

Только с общением есть некоторые трудности. С одной стороны, я буквально каждый день взаимодействую с партнёрами по команде, и это прекрасно, так как могу погрузиться в русскую культуру. С другой — практически все они общаются со мной по-английски, я не прогрессирую в изучении русского языка. А владение языком значительно облегчило бы мне жизнь в России.

Хотел бы повесить кроссовки на гвоздь именно в «Зените». Эта команда дала мне очень много, приняла мою семью, помогла во всём. Кроме того, Петербург — потрясающий город, где хочется продолжать жить", — приводит слова Камехо «RT на русском».