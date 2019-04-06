Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Камехо: хочу повесить кроссовки на гвоздь именно в санкт-петербургском «Зените»

Камехо: хочу повесить кроссовки на гвоздь именно в санкт-петербургском «Зените»
Волейбол / Суперлига мужчины

Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Ореоль Камехо заявил, что не собирается переходить в другой клуб и намерен завершить карьеру в России.

«Я получал предложения из европейских стран. Но, помимо сумм контрактов, мне всегда было важно, чтобы я и моя семья чувствовали себя защищёнными, а вокруг было безопасно. Увы, далеко не везде всё так безоблачно, как в России.

Только с общением есть некоторые трудности. С одной стороны, я буквально каждый день взаимодействую с партнёрами по команде, и это прекрасно, так как могу погрузиться в русскую культуру. С другой — практически все они общаются со мной по-английски, я не прогрессирую в изучении русского языка. А владение языком значительно облегчило бы мне жизнь в России.

Хотел бы повесить кроссовки на гвоздь именно в «Зените». Эта команда дала мне очень много, приняла мою семью, помогла во всём. Кроме того, Петербург — потрясающий город, где хочется продолжать жить", — приводит слова Камехо «RT на русском».

Камехо: надеюсь не столкнуться с расизмом, если пробьюсь в сборную России
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент