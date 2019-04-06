Волейболистки калининградского «Локомотива» вышли в полуфинал плей-офф Суперлиги

Калининградский «Локомотив» в гостях в четырёх партиях нанёс поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:22) в ответном четвертьфинальном матче плей-офф женской волейбольной Суперлиги.

Таким образом, в серии до двух побед «железнодорожники» одержали победу — 2-0 и завоевали путёвку в полуфинал.

Напомним, «Локомотив» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате, проиграв первую строчку в очном противостоянии с московским «Динамо» (2:3). «Енисей» завершил предварительный этап национального первенства на седьмой позиции.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Ответный матч



«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Калининградская область) — 1:3 (20:25, 18:25, 25:22, 22:25).



Счёт в серии — 0-2.