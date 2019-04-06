Тренерский штаб мужской волейбольной сборной России утвердят 26 апреля

Глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что президиум организации планирует утвердить тренерский штаб мужской сборной России 26 апреля.

«Президиум 26 апреля дополнительно заслушает Саммельвуо. Также будет утверждён тренерский штаб», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Генеральным менеджером мужской команды станет олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

43-летний финский специалист Саммельвуо возглавил сборную России по волейболу 1 марта. С 2016 года он работает с «Кузбассом». В минувшем сезоне команда заняла четвёртое место в Суперлиге. В 2017 году «Кузбасс» дошёл до финала Кубка России. В нынешнем сезоне кемеровский клуб стал вторым в регулярном чемпионате волейбольной Суперлиги и вышел в плей-офф.