«Факел» уступил «Белогорью» в первом четвертьфинале ЧР по волейболу

Волейболисты новоуренгойского «Факела» потерпели поражение в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке «Факел» в пяти партиях уступил белгородскому «Белогорью» со счётом — 2:3 (21:25, 25:19, 25:23, 27:29, 16:18).

«Факел», занявший четвёртое место на предварительном этапе соревнований, стал единственной командой из квартета сильнейших, проигравшей домашний матч. «Белогорье» в регулярном чемпионате стало пятым. На предварительном этапе соперники обменялись победами (2:3, 3:1).

Ответный четвертьфинальный матч состоится 14 апреля в Белгороде.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Первый матч

«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (21:25, 25:19, 25:23, 27:29, 16:18).

Счёт в серии – 0-1.