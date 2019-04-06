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Брянский: «Кузбасс» набрал ход, «Динамо» осталось на том же уровне

Брянский: «Кузбасс» набрал ход, «Динамо» осталось на том же уровне
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение в первом четвертьфинальном матче чемпионата России с кемеровским «Кузбассом» (1:3).

«Сегодня была борьба, «Кузбасс» набрал ход – это было видно, мы остались на том же уровне. К сожалению, нам не хватило замен, свежих сил в доигровке. Тем не менее игра была хорошая, удалась. В борьбе не хватило пары мячей. Думаю, к ответному матчу травмированные игроки встанут в строй, и ожидаем совершенно иной волейбол дома», — приводит слова Брянского пресс-служба «Кузбасса».

Второй матч четвертьфинальной серии до двух побед пройдёт в Москве 14 апреля.

На предварительном этапе «Кузбасс» и «Динамо» встречались два раза. В обоих матчах кемеровский клуб переиграл столичную команду в трёх сетах.

«Кузбасс» обыграл «Динамо» в первом матче 1/4 финала плей-офф мужской Суперлиги
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