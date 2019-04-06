Воронков: проявив характер, основываясь на приёме, «Локомотив» одержал победу

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков подвёл итоги четвертьфинальной серии с «Енисеем», которая завершилась победой гостей в Красноярске со счётом 3:1 (2-0 в серии).

«Впечатления радостные, что прошли дальше. В серии не затянули и справились в двух матчах. Никто не рассчитывал на лёгкую прогулку. Все отдавали полный отчёт, что команда „Енисей“, уступив в пятом сете в Калининграде, принимала нас и, естественно, готовилась к нам. Мы знали, что это будет сильная подготовка. Задача наша была справиться в первую очередь на приёме и на блоке. Самое важное — на приёме спокойно справились и это дало нам понимание того, что мы ситуацию контролируем. В целом игра нервная. Игра, которая сложилась в деталях. Где-то на два блока больше мы поставили, где-то выиграли на две подачи больше. То есть постепенно вот из таких деталей всё и сложилось. Проявив характер, основываясь на приёме, мы и одержали победу», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Енисея».