Ковач: для «Белогорья» фантастический результат — выиграть у «Факела» у них дома

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче чемпионата России с «Факелом» (3:2).

«Для нас это фантастический результат: выиграть у такой команды как «Факел», да ещё и у них дома, очень сложно. Но мы бились до конца и верили в победу, это, наверное, нам и помогло. Второй матч мы проведём на своей площадке, постараемся еще улучшить нашу игру, но с таким соперником, как «Факел», который каждый второй мяч забивает поверх блока, очень нелегко, приходится много работать в защите. Попробуем и этот элемент усилить, и в итоге выиграть. У нас есть неделя, чтобы сделать выводы из сегодняшнего матча, понять свои слабые места и добавить в нужных элементах», — приводит слова Ковача пресс-служба «Факела».