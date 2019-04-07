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Плачи: «Факел» заплатил высокую цену за собственные ошибки

Плачи: «Факел» заплатил высокую цену за собственные ошибки
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал поражение в первом четвертьфинальном матче чемпионата России с «Белогорьем» (2:3).

«Сегодняшняя игра была красивой и напряжённой, три сета команды играли в очень хороший волейбол. Но мы заплатили высокую цену за собственные ошибки – в четвертой партии мы ошибались 11 раз, это непозволительная роскошь. Это и сделало разницу в результате игры. Сейчас мы должны начать работать над тем, как усилить свою игру и одержать победу в Белгороде, чтобы привезти четвертьфинальную серию в Новый Уренгой на третью решающую игру», — приводит слова Плачи пресс-служба «Факела».

Второй четвертьфинальный матч между «Факелом» и «Белогорьем» состоится 14 апреля в Белгороде.

«Факел» уступил «Белогорью» в первом четвертьфинале ЧР по волейболу
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