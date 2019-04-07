Старцева: казанское «Динамо» сейчас не та команда, которая всех «бомбила»

Капитан казанского «Динамо», связующая Евгения Старцева, которая пасовала ещё знаменитой Екатерине Гамовой, рассказала, что ей интересно расти вместе с молодыми волейболистками нового состава бело-голубых.

«Я согласна, что сейчас это не та команда, которая всех «бомбила» и брала медали в каждом турнире. На данный момент у нас молодой коллектив, мы не всегда играем стабильно, но мне как опытной волейболистке очень интересно двигаться вместе с молодёжью к новым целям и помогать им расти. Для меня это новый вызов. Хочется доказать, что таким составом мы можем показывать хороший волейбол и выигрывать.

Я чувствую, что на мне лежит огромная ответственность. Я стараюсь, чтобы молодым девочкам было комфортно и удобно атаковать. Я много лет играла с мастерами уровня Кати Гамовой и знала, что ей достаточно подвесить мяч, и она сделает своё дело. Сейчас немного другая ситуация. Так что у меня сейчас действительно совсем другая игра, но так даже интереснее», — сказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

В четвертьфинале казанское «Динамо» уверенно обыграло одноклубниц из Краснодара и теперь за выход в финал сразится с калининградским «Локомотивом».