Россиянки выиграли второй подряд этап Мирового тура по волейболу на снегу

Женская сборная России выиграла второй подряд этап Мирового тура по волейболу на снегу. Ольга Мотрич, Анна Ромашова, Ольга Филина и Ольга Кожадей одержали победу на соревнованиях в Кронплатце (Италия). В финале россиянки взяли верх над командой США со счётом 2:0 (15:13, 15:11).

В ходе соревнований российские волейболистки выиграли 5 матчей. В группе россиянки победили команду Польши (2:1) и первую сборную Чехии (2:1). В четвертьфинале они обыграли вторую чешскую команду (2:0), а в полуфинале взяли верх над японками (2:0).

Неделю назад россиянки одержали победу на первом в истории этапе Мирового тура по волейболу на снегу, который проходил в Австрии, в местности между горнолыжными курортами Ваграйн и Кляйнарль.