Россияне — серебряные призёры этапа МТ по волейболу на снегу в Италии

Мужская сборная России стала серебряным призёром второго этапа Мирового тура по волейболу на снегу, который проходил в Кронплатце (Италия). Павел Ракусов, Юрий Богатов, Никита Кузьмин и Пётр Бахнарь в финале в упорной борьбе уступили второй команде США со счётом 1:2 (15:9, 13:15, 20:22).

Первая российская команда вышла из группы в плей-офф благодаря лучшей разнице мячей. В четвертьфинале россияне обыграли Бразилию (2:0), а в полуфинале нанесли поражение Польше (2:1).

Вторая российская команда (Всеволод Бобриков, Александр Крамаренко, Владислав Михалёв, Вадим Сморчков) успешно вышла в плей-офф, выиграв оба матча в подгруппе. Однако уже в четвертьфинале россияне уступили команде Польши (0:2) и завершили своё выступление на турнире.