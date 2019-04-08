«Пляжницы» Ганенко и Фролова дошли до 1/4 финала этапа Мирового тура в Камбодже

В Баттамбанге (Камбоджа) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Россиянки Александра Ганенко и Анастасия Фролова в первом раунде плей-офф обыграли Алину Раченко и Елизавету Еропкину из Казахстана со счётом 2:0 (21:12, 21:14).

В четвертьфинале российские «пляжницы» проиграли представительницам Японии Сатоно Исицубо и Асами Сибе — 0:2 (18:21, 21:23).



В финале американки Лара Дайкстра и Кэсси Хаус обыграли Константину Цополу и Димитри Манави из Греции со счётом 2:0 (21:19, 21:14).

В противостоянии за бронзу Исицубо и Сиба победили соотечественниц Сакурако Фудзи и Минори Кумаду со счётом 2:0 (22:20, 21:13).

В конце марта россияне Максим Сиволап и Артём Ярзуткин стали серебряными призёрами мужского этапа «Мирового тура» категории «2 звезды» в Сиемреапе (Камбоджа).