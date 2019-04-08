Тисевич: работая комментатором, нервничала больше, чем на площадке

Либеро санкт-петербургской «Ленинградки» Мария Тисевич, восстанавливающаяся после травмы, поделилась впечатлениями от работы комментатором на игре своей команды с московским «Динамо». Подопечные Александра Кашина проиграли со счётом 0:3 (19:25, 26:28, 16:25) и выбыли из борьбы за награды.

«Наверное, я нервничала больше, чем на площадке. Это же прямой эфир! Всегда думаешь, что сказать, чтобы не восприняли иначе. Уже после первой партии немного успокоилась и даже начала получать удовольствие от процесса. Такой опытный игрок и комментатор, как Татьяна Грачева, когда она работает на трансляции, только восхищаешься. Когда она добавляет свои фразы, думаешь: «Да, это ведь реально так!» Комментировать с ней — одно удовольствие. Она задавала мне вопросы, и мне было комфортно. Если позовут ещё раз, обязательно соглашусь!» — приводит слова Тисевич официальный сайт клуба.

По итогам предварительного этапа Суперлиги «Ленинградка» стал восьмой.