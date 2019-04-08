Перепёлкина: мы могли бороться с Казанью, абсолютно точно

Капитан краснодарского «Динамо» Мария Перепёлкина прокомментировала поражение во втором матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги с одноклубницами из Казани со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 23:25). Команда Ришата Гилязутдинова выиграла серию 2-0.



«Многое получалось. Жаль, в прошлой игре мы не выполнили установку, и у нас был провал. Если бы мы шли по нарастающей в течение этих трёх матчей, прибавляли от игры к игре, возможно, был бы другой результат. Мы бы более уверенно действовали в концовках. А так получается, в конце каждой партии мы отдавали инициативу сопернику, а он хорошо ею воспользовался. Очень приятно играть при полных трибунах, они вели нас вперёд. Спасибо им.



Казань – хорошая команда. Они грамотно блокируют, а нам не хватило чуть-чуть атаки. Невыход в полуфинал – это упущенная возможность. Мы могли бороться с Казанью, абсолютно точно», — цитирует Перепёлкину официальный сайт казанского клуба.

В полуфинал также вышли московское «Динамо», калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).