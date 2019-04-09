Ноздрин: «Ярославичу» требуется совершить фактически невозможное

Главный тренер «Ярославича» Андрей Ноздрин поделился ожиданиями от плей-аут российской Суперлиги, который стартует сегодня, 9 апреля. На предварительном этапе ярославская команда одержала 2 победы в 26 матчах.



«Плей-аут, равно как и переходные игры между лигами – турниры совершенно иные, по сравнению с регулярным сезоном, в смысле физических и психологических нагрузок. Поэтому с начала марта мы перешли к микроциклу 5-1, то есть на пять тренировочный дней у нас приходится один выходной. Это довольно тяжёлая работа, но, увы, мы сами себя поставили в положение, когда от нас требуется совершить фактически невозможное. При этом мы располагаем сегодня тем составом, который в состоянии противостоять всем соперникам по турниру плей-аут – и приложим все усилия, чтобы навязывать им борьбу за победу в каждой игре.

Мы подтянули запасных – в спаренных играх они выглядят не слабее основного состава. Хорошо проявил себя Алексей Сакеев — и, даже потеряв основного связующего Александра Воропаева из-за травмы, мы не особенно «просели» на этой важной позиции. Многое будет зависеть от психологии – но тут гораздо больше определится нашим стартом, нежели тренировочной работой. В двусторонних играх друг с другом победный опыт наработать трудно", — цитирует Ноздрина официальный сайт клуба.

В первом туре «Ярославич» сыграет с сургутским «Газпромом-Югра». Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу.

