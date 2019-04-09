Леон впервые вернулся в Казань после перехода в «Перуджу»

Волейболисты итальянской «Перуджи» прибыли в Казань, где завтра, 10 апреля, проведут ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с местным «Зенитом». С командой прилетел бывший игрок коллектива Владимира Алекно Вильфредо Леон.

Видеосюжет о встрече Леона в аэропорту доступен в канале казанского «Зенита» в YouTube.

В первой игре, которая состоялась в Перудже на минувшей неделе, «Зенит» одержал победу со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

Победитель этого противостояния сыграет либо с итальянским клубом «Любе Чивитанова», либо с польской «Скрой». На своей площадке команда из Белхатува (Польша) проиграла со счётом 0:3 (14:25, 20:25, 23:25).

Финал Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.