Устинов: наиболее реальная цель для «Ярославича» — борьба за 13-е место

Генеральный менеджер «Ярославича» Олег Устинов поделился ожиданиями от плей-аут российской Суперлиги, который стартует сегодня, 9 апреля. На предварительном этапе ярославская команда одержала 2 победы в 26 матчах.



«Наиболее реальной целью для нас сегодня является борьба за 13-е место, позволяющее получить право оспорить место в Суперлиге в играх со второй командой Высшей лиги «А». Есть, конечно, и теоретические возможности занять 12-е место, чтобы остаться в Суперлиге уже после турнира плей-аут. Впереди тяжелейшие 5 игр в Красноярске с «Енисеем», «Газпром-Югра», «Новой», «Динамо-ЛО» и «Самотлором». Очень важен настрой и характер. Ребята очень хорошо поработали за последние две недели и настроены самым решительным образом! Будем биться за каждый мяч, каждый сет и стараться побеждать в каждом матче!» — цитирует Устинова официальный сайт клуба.

В первом туре «Ярославич» сыграет с сургутским «Газпромом-Югра». Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу.