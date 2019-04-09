Леон: главное отличие Италии от России? Там очень тепло!

Доигровщик итальянской «Перуджи» Вильфредо Леон, прибывший в Казань на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с местным «Зенитом», рассказал о главном отличии Италии от России. Ранее он защищал цвета команды Владимира Алекно.



«Всё хорошо, добрались отлично. В среду посмотрим, кто кого. Поражение от «Монцы»? В Италии сильный чемпионат, первые восемь команд могут легко обыгрывать друг друга. Главное отличие от России? Там очень тепло», — передаёт слова Леона корреспондент «Чемпионата» Петр Кондаков.



В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Перуджа» проиграла «Зениту-Казань» со счётом 2:3. Ответный матч пройдёт в Казани 10 апреля. Начало — в 19:00 мск.

Победитель этого противостояния сыграет либо с итальянским клубом «Любе Чивитанова», либо с польской «Скрой». На своей площадке команда из Белхатува (Польша) проиграла со счётом 0:3.