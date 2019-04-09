3 российские пары вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Сатуне

В Сатуне (Таиланд) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Россиянки Александра Ганенко и Анастасия Фролова вышли в плей-офф, выиграв в групповом раунде один матч из двух. такой же результат продемонстрировали их соотечественницы Екатерина Филина и Екатерина Зажигина.

В стартовом раунде плей-офф Ганенко и Фролова встретятся с японками Юкако Судзуки и Юи Нагатой.



Филина и Зажигина сыграют с хозяйками соревнований Чантхирой Ханок и Ёдсапхат Пакхам.

В мужском турнире россияне Даниил Кувичка и Антон Кислицын также выиграли один матч из двух и в плей-офф стартуют с первого раунда. Завтра, 10 апреля, они встретятся с представителями Казахстана Дмитрием Яковлевым и Сергеем Богату.