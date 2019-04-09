Обмочаев: я скоро в третий раз стану папой

Олимпийский чемпион 2012 года, либеро белгородского «Белогорья» Алексей Обмочаев сообщил, что его возлюбленная Анастасия Литвиненко ждёт ребёнка. Пара уже воспитывает двух детей — сына Анастасии Артемия, и их совместную дочь Анну.

«Я скоро в третий раз стану папой», — написал Обмочаев.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Обмочаева.

В марте 2016-го волейболист был отстранён от участия в тренировках и матчах московского «Динамо» за нарушение дисциплины. В январе 2017 года он был включён в заявку «Белогорья».

Обмочаев — двукратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, победитель Лиги чемпионов, Кубка ЕКВ и Кубка вызова. В составе сборной России Алексей также выиграл Кубок мира и Универсиаду.