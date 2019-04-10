Определился первый финалист женской Лиги чемпионов

Турецкий «Фенербахче» в ответном полуфинальном матче женской Лиги чемпионов на своей площадке проиграл итальянскому «Конельяно» со счётом 0:3 (18:25, 22:25, 26:28). Самым результативным игроком встречи стала хорватская волейболистка «Конельяно» Саманта Фабрис, набравшая 17 очков. В составе «Фенербахче» 15 очков на счету мексиканки Саманты Брисио.

В первой встрече, состоявшейся в Италии на минувшей неделе, «Конельяно» победил 3:0 (25:21, 25:23, 26:24)

В финальном матче, который пройдёт в Берлине (Германия) 18 мая, «Конельяно» сыграет либо с действующим победителем турнира турецким «Вакифбанком», либо с итальянской «Новарой». Ответная игра в этом противостоянии пройдёт сегодня, 10 апреля. В первом матче «Новара» оказалась сильнее в трёх сетах.