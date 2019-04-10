«Минчанка» победила «Протон-Саратов» на старте плей-аут женской Суперлиги

Белорусская «Минчанка» в стартовом матче плей-аут женской Суперлиги обыграла «Протон-Саратов» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:10).

Завтра, 11 апреля, «Минчанка» сыграет с «Сахалином» (Южно-Сахалинск), а саратовский коллектив встретится с челябинским «Динамо-Метар».

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Плей-аут. 1-й тур. Южно-Сахалинск

«Минчанка» (Минск, Беларусь) — «Протон-Саратов» (Саратов, Россия) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:10).

Таблица турнира за 9-12-е места

9. «Минчанка» (Минск) — 8 побед, 24 очка (23 матча).

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 7 побед, 21 очко (22 матча).

11. «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2 победы, 5 очков (22 матча).

12. «Протон-Саратов» (Саратов) — 0 побед, 4 очка (23 матча).

Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место (за исключением «Минчанки») сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».