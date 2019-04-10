Бернарди: «Зенит» хорошо сыграл против Леона, но ответный матч будет другим

Главный тренер итальянской «Перуджи» Лоренцо Бернарди поделился ожиданиями от ответного матча с казанским «Зенитом» в полуфинала Лиги чемпионов. Игра состоится в столице Татарстана сегодня, 10 апреля. В первой встрече «Зенит» победил в пяти сетах.



«Полуфинал Лиги чемпионов ещё не закончен. Так ведь? В Италии была тяжёлая игра, игра команд, которые входят в тройку лучших в мире. И в Казани будет похожий матч. Мы должны быть готовы к битве. Всё может решить одно очко, одна удачная защита, а не только атака.



Подача Леона? С ней всё в порядке. Ошибки случаются. Бывают дни, когда ошибаешься чаще, чем обычно. «Зенит» в первом матче хорошо сыграл против Леона, но это будет совсем другой матч.

Мы не забегаем вперёд. Мы хотим попасть в финал Лиги чемпионов и в полуфинал чемпионата Италии. Это наша цель. Я не обещаю, что мы победим в двух матчах, но мы постараемся», – приводит слова Бернарди «Спорт Бизнес Online».

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.