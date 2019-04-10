Дуэты Ганенко/Фролова и Филина/Зажигина вышли в 1/4 финала турнира в Сатуне

В Сатуне (Таиланд) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Россиянки Александра Ганенко и Анастасия Фролова вышли в четвертьфинал, обыграв японок Юкако Судзуки и Юи Нагату со счётом 2:1 (10:21, 21:14, 15:10).

Екатерина Филина и Екатерина Зажигина оказались сильнее хозяек соревнований Чантхиры Ханок и Ёдсапхат Пакхам — 2:0 (21:18, 21:16).

В четвертьфинале Ганенко и Фролова сыграют с украинками Дианой Луниной и Мариной Самодай. Филина и Зажигина встретятся с Миллер Патой и Шерисин Токо из Вануату.

В мужском турнире россияне Даниил Кувичка и Антон Кислицын в первом раунде плей-офф проиграли представителям Казахстана Дмитрию Яковлеву и Сергею Богату — 0:2 (10:21, 17:21).