Де Чекко: 1-й полуфинал с «Зенитом» — лучшая игра, в которой я принимал участие

Капитан итальянской «Перуджи» Лучано де Чекко поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с казанским «Зенитом». Встреча состоится в столице Татарстана сегодня, 10 апреля. В первой игре «Перуджа» уступила на тай-брейке.

Перед игрой с «Зенитом» «Перуджа» также в пяти партиях проиграла «Монце» в чемпионате Италии.



«Мы очень хорошо сыграли с «Зенитом», но проиграли. «Монца» также показала хорошую игру, а мы – нет. Плотницкий сыграл великолепно, вся команда отлично защищалась и заслужила победу. Но у нас есть возможность исправить положение, хотя будет трудно. Ситуация такова, что мы должны выигрывать два важных матча на этой неделе. Сейчас мы думаем только о «Зените», а что будет потом, будет потом.



Проблем с «физикой» у нас быть не должно. Главное – психология. Мы можем играть хорошо и выйти в финал. В Казани будет тяжело. Это невероятная команда, хотя мы проиграли «Зениту» всего два очка. Пожалуй, это был лучший матч, в котором я принимал участие. Мы играли против лучшей команды мира, теперь нужно сыграть ещё лучше. Надеюсь, у нас получится», – приводит слова де Чекко «Спорт Бизнес Online».