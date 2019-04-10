Канал «Зенита» представил превью ответного полуфинала ЛЧ с «Перуджей»

Сегодня, 10 апреля, в Казани состоится ответный полуфинальный матч мужской Лиги чемпионов, в котором сыграют местный «Зенит» и итальянская «Перуджа». В первой игре, которая состоялась в Перудже на минувшей неделе, подопечные Владимира Алекно одержали победу со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

В составе итальянской команды выступает бывший игрок «Зенита» Вильфредо Леон.

Канал казанского «Зенита» в YouTube представил превью ответного матча.

Победитель этого противостояния сыграет либо с итальянским клубом «Любе Чивитанова», либо с польской «Скрой». На своей площадке команда из Белхатува (Польша) проиграла со счётом 0:3 (14:25, 20:25, 23:25).



Финал Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.