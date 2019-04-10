Российские «пляжницы» не вышли на матч с украинками на турнире в Таиланде

В Сатуне (Таиланд) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Россиянки Александра Ганенко и Анастасия Фролова из-за травмы одной из спортсменок снялись с соревнований, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола. В четвертьфинале они должны были сыграть с украинками Дианой Луниной и Мариной Самодай.

Россиянки Екатерина Филина и Екатерина Зажигина в двух партиях проиграли Миллер Пате и Шерисин Токо из Вануату со счётом 0:2 (15:21, 12:21).



В мужском турнире россияне Даниил Кувичка и Антон Кислицын в первом раунде плей-офф проиграли представителям Казахстана Дмитрию Яковлеву и Сергею Богату — 0:2 (10:21, 17:21).

На минувшей неделе Ганенко и Фролова дошли до 1/4 финала турнира в Камбодже.

