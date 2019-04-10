Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» обыграл итальянскую «Перуджу» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Российский клуб выиграл со счётом 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24). В первом матче «Зенит» также одержал победу — 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

Соперником «Зенита», который выигрывал Лигу чемпионов последние четыре сезона, в финале турнира будет победитель пары «Любе Чивитанова» (Италия) — «Скра» (Польша). Эти команды в 1/4 финала обыграли московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».

Финал Лиги чемпионов будет состоять из одного матча, который пройдёт 18 мая в Берлине.

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Полуфинал. Ответный матч



«Зенит» (Казань) — «Перуджа» (Италия) — 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24)