Стал известен соперник казанского «Зенита» в финале Лиги чемпионов

Итальянский клуб «Любе Чивитанова» вышел в финал мужской Лиги чемпионов. В первой встрече, которая состоялась на минувшей неделе в Польше, «Любе Чивитанова» обыграл «Скру» со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:23). В ответном противостоянии итальянская команда также оказалась сильнее со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 27:25).

Самым результативным игроком встречи стал волейболист «Любе Чивитанова» Османи Хуанторена, набравший 12 очков. В составе коллектива из Белхатува 11 очками отметился Мариуш Влажлы.

Соперником «Любе Чивитанова» в финале Лиги чемпионов будет действующий победитель турнира казанский «Зенит», который в полуфинале дважды обыграл итальянскую «Перуджу».

Финал соревнований состоится в Берлине (Германия) 18 мая.