«Новара» в «золотом» сете одолела «Вакифбанк» и вышла в финал Лиги чемпионов

Итальянская «Новара» в ответном полуфинальном матче женской Лиги чемпионов на своей площадке в четырёх сетах проиграла турецкому «Вакифбанку» со счётом 1:3 (23:25, 20:25, 25:15, 21:25). В первой встрече «Новара» на выезде победила со счётом 3:0 (25:17, 27:25, 25:15).

Судьба путёвки в финал определялась в «золотом» сете. Сильнее оказалась итальянская команда — 16:14.

Самым результативным игроком встречи стала волейболистка «Новары» Паола Эгону, набравшая 39 очков. В составе стамбульского гранда 26 очков набрала китаянка Чжу Тин.



В финале, который состоится в Берлине (Германия) 18 мая, «Новара» сыграет с ещё одной итальянской командой — «Конельяно», которая дважды победила турецкий «Фенербахче».

В двух предыдущих сезонах женскую Лигу чемпионов выигрывал «Вакифбанк».