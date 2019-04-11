Юрина: Матвеев не стал ломать старую систему в «Динамо-Метар»

Старший тренер челябинского «Динамо-Метар» Елена Юрина прокомментировала победу в матче плей-аут российской Суперлиги с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) со счётом 3:2 (18:25, 17:25, 25:22, 25:20, 18:16).



«Матч выдался сложный, трудный, интересный. Мы хорошо разобрали команду «Сахалин». В начале мы не могли оказать сопротивление, наши домашние заготовки не работали, но мы придерживались своей тактики. В конце это сыграло свою роль – мы добились победы. Денис Матвеев не стал менять кардинально тактику команды. Он внёс свои коррективы, которые сыграли в нашу пользу, но он не стал ломать старую систему», — приводит слова Юриной официальный сайт «Сахалина».

Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место (за исключением «Минчанки»), сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».