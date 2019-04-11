Алекно: едем в финал с Нгапетом, с командой, бегущей на рекламные щиты

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче действующий победитель турнира обыграл итальянскую «Перуджу» со счётом 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24). В первом матче «Зенит» также одержал победу — 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

«Мы едем в финал с Эрвином Нгапетом, едем в финал настоящей командой, которая бежит на рекламные щиты, играет с повреждениями голеностопа, бьётся. Это самое главное», – приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».

В финале, который состоится в Берлине (Германия) 18 мая, «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Любе Чивитанова», который в полуфинале дважды обыграл польскую «Скру».