Нгапет: я перешёл в «Зенит» ради Лиги чемпионов и очень хочу выиграть её

Доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче подопечные Владимира Алекно победили итальянскую «Перуджу» в пяти сетах. В ответной встрече, которая состоялась вчера, 10 апреля, «Зенит» выиграл 3:1.

«Я очень счастлив. Я перешёл в «Зенит-Казань» ради Лиги чемпионов и очень хочу выиграть турнир. Вся команда играла здорово. У нас не всё получалось в этом сезоне, но в полуфинале с «Перуджей» мы наконец-то показали топовый волейбол. Мы нашли свою игру. После проигранного первого сета Владимир Алекно сказал, что нужно успокоиться, не думать о счёте, а играть в свой волейбол. Рад, что у нас получилось», – приводит слова Нгапета «Спорт Бизнес Online».

В финале, который состоится в Берлине 18 мая, «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Любе Чивитанова».

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