«Протон-Саратов» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Суперлиги

«Протон-Саратов» одолел челябинский клуб «Динамо-Метар» во втором туре плей-аут женской Суперлиги со счётом 3:2 (25:18, 16:25, 25:14, 10:25, 15:12). Для саратовской команды это первая победа в розыгрыше Суперлиги сезона-2018/19.



Завтра, 12 апреля, «Протон-Саратов» встретится с «Сахалином» (Южно-Сахалинск), а «Динамо-Метар» сыграет с белорусской «Минчанкой».



Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Плей-аут. 2-й тур. Южно-Сахалинск

«Протон-Саратов» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (25:18, 16:25, 25:14, 10:25, 15:12).



Таблица турнира за 9-12-е места

9. «Минчанка» (Минск) — 8 побед, 24 очка (23 матча).

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 7 побед, 22 очка (23 матча).

11. «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3 победы, 8 очков (24 матча).

12. «Протон-Саратов» (Саратов) — 1 победа, 6 очков (24 матча).



Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».

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