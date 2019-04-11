Тренер «Перуджи»: Леон не может побеждать в одиночку

Главный тренер итальянской «Перуджи» Лоренцо Бернарди прокомментировал поражение в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с казанским «Зенитом». В первой игре подопечные Владимира Алекно оказались сильнее в пяти сетах, в ответной — в четырёх.



«Игра, как и ожидалось, получилась очень напряжённой и тяжёлой. Всё решили считанные очки, одна удачная защита или блок. Я горжусь своей командой, которая так здорово играла с одной из сильнейших команд мира.



Леон не может побеждать в одиночку. В Лиге чемпионов побеждает лучшая команда, а не лучший игрок. Три месяца назад Леон сломал палец. Видимо, сегодня мяч попал в больное место, но ничего страшного там не было», – приводит слова слова Бернарди «Спорт Бизнес Online».

В финале «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Любе Чивитанова». Встреча состоится в Берлине 18 мая.

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