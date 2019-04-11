«Динамо-ЛО» победило «Югру-Самотлор» в плей-аут мужской Суперлиги

«Динамо-ЛО» в 3-м туре плей-аут мужской Суперлиги обыграло нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:23).



В турнирной таблице команда из Ленинградской области поднялась на 11-е место, «Югра-Самотлор» — 13-я.



13 апреля «Динамо-ЛО» встретится с сургутским «Газпромом-Югра», а «Югра-Самотлор» сыграет с «Ярославичем» (Ярославль).



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 3-й тур. Красноярск

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:23).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 11 побед, 35 очков (28 матчей).

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 10 побед, 31 очко (28 матчей).

11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 10 побед, 30 очков (29 матчей).

12. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (28 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 побед, 14 очков (29 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 8 очков (28 матчей).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».

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