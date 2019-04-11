Леон: «Зенит» — молодец

Доигровщик итальянской «Перуджи» Вильфредо Леон прокомментировал поражение в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со своей бывшей командой — казанским «Зенитом». В первой игре подопечные Владимира Алекно оказались сильнее в пяти сетах, в ответной — в четырёх.

«Зенит» — клуб, с которого можно брать пример, и я всем в Европе говорю об этом. Здесь есть всё для игры в волейбол. У меня контракт на два года с «Перуджей», поэтому сейчас о возвращении говорить не могу. А потом посмотрим. Было приятно, что меня тепло встретили в Казани. Я провёл здесь четыре чудесных сезона, и если меня до сих помнят, этим можно гордиться.

У нас было много ошибок на подаче. В важные моменты мы не реализовали свои атаки, а «Зенит» не прощает ошибок. Мы проиграли, «Зенит» — молодец», — цитирует Леона «Р-Спорт».

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