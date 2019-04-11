Вербов: в «Чивитанове» таких, как Леон, 3-4 человека

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче подопечные Владимира Алекно победили итальянскую «Перуджу» в пяти сетах. В ответной встрече, которая состоялась вчера, 10 апреля, «Зенит» выиграл 3:1.



«Было приятно видеть такую поддержку. Болельщики стали седьмым игроком «Зенита» в матче с «Перуджей». Чувствовалась энергия, чувствовалась поддержка. Спасибо всем за это. Ждём теперь всех на матчах плей-офф чемпионата России.



Было много мячей, где только командные усилия помогали нам набирать очки. Очень счастлив, что так получилось. Это будет показательно для многих людей, которые не верили, что «Зенит» способен побеждать без Леона. А «Зенит» — это ещё и команда, и тренерский штаб, и руководство, и город. Я сам думал, как мы будем выглядеть без Леона, а сейчас понимаю, что «Зенит-Казань» – команда, которая не зависит от одного человека, хотя Леон, конечно, гений.



Он был важной частью побед «Зенита». Это был фундамент нашей команды на протяжении четырёх лет. Но отрадно, что за счёт командной игры мы построили всё заново. Мы создали ту атмосферу и климат, чтобы побеждать «Перуджу», эту сборную мира во главе с лучшим игроком планеты. Хотя я согласен, что, когда говоришь о лучшем игроке в волейболе, тяжело назвать одного игрока, потому что элементов игры очень много. В атаке и на подаче Леон действительно недосягаем, но не только из этих двух элементов состоит волейбол», – приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».

В финале, который состоится 18 мая в Берлине, «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Любе Чивитанова».



«Чивитанова» по составу ещё более сильная, чем «Перуджа». Там таких, как Леон, три-четыре человека. Это будет серьёзное противостояние», – сказал Вербов.

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