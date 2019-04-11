«Ярославич» одержал третью победу в текущем розыгрыше Суперлиги

Красноярский «Енисей» в 3-м туре плей-аут мужской Суперлиги проиграл «Ярославич» со счётом 2:3 (25:20, 17:25, 23:25, 25:22, 11:15).



В турнирной таблице «Енисей» занимает 12-е место, коллектив из Ярославля — 14-й.



13 апреля «Енисей» сыграет с новокуйбышевской «Новой», а «Ярославич» встретится с «Югрой-Самотлор» (Нижневартовск).



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 3-й тур. Красноярск

«Енисей» (Красноярск) — «Ярославич» (Ярославль) — 2:3 (25:20, 17:25, 23:25, 25:22, 11:15).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (29 матчей).

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 10 побед, 31 очко (29 матчей).

11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 10 побед, 30 очков (29 матчей).

12. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 31 очко (29 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 побед, 14 очков (29 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (29 матчей).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».

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