Тренер «Сахалина»: Зайцева творила чудеса

Старший тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Олег Ляпугин прокомментировал победу в матче плей-аут женской Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 3:2 (21:25, 25:18, 25:21, 18:25, 15:12).



«Для нас в психологическом плане очень важна эта победа. У нас была череда неудач – 8 поражений. Наконец-то мы переломили эту ситуацию. Девчонки хорошо сыграли от защиты. Зайцева творила чудеса. В планах было не выпускать Лену Ткачёву. У неё травма, хотели поберечь, но вы сами видели, что произошло в начале игры. Не было выбора, пришлось её выпустить», — приводит слова Ляпугина официальный сайт «Сахалина».

Сегодня, 12 апреля, белорусская команда сыграет с челябинским «Динамо-Метар», а коллектив из Южно-Сахалинска встретится с «Протоном-Саратов».

«Сахалин» одолел «Минчанку» в плей-аут женской Суперлиги