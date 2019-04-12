«Минчанка» проиграла «Динамо-Метар» в плей-аут женской Суперлиги

Челябинский клуб «Динамо-Метар» в третьем туре плей-аут женской Суперлиги обыграл белорусскую «Минчанку» со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:20).



В турнирной таблице «Минчанка» занимает 9-е место, «Динамо-Метар» — 11-е.



Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Плей-аут. 3-й тур. Южно-Сахалинск

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Минчанка» (Минск) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:20).



Таблица турнира за 9-12-е места

9. «Минчанка» (Минск) — 8 побед, 25 очков (25 матчей).

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 8 побед, 24 очка (24 матча).

11. «Динамо-Метар» (Челябинск) — 4 победы, 11 очков (25 матчей).

12. «Протон-Саратов» (Саратов) — 1 победа, 6 очков (24 матча).

Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А». Расписание матчей второго круга плей-аут будет опубликовано позже.