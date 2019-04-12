Тренер «Динамо-ЛО»: Яковлев — молодец, радуемся за него

Старший тренер «Динамо-ЛО» Олег Шатунов поделился впечатлениями от победы в матче плей-аут российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:23).

«Считаю, что нашей победе способствовало то, что мы не отказались от утренней тренировки, хотя такая опция у нас была. Она была очень ранняя, в 8 утра по красноярскому времени. Парни сразу после завтрака побегали, потянулись, ввели себя в тонус. В итоге на игру вышли заряженными, думаю, что это был задел на победу. Что касается матча, то сыграли здорово. Команда статистиков хорошо разобрала соперника, а игроки на площадке выполнили тренерские установки. Так что совместные действия тренерского штаба и игроков дали такой результат.



Кого выделю по игре? Яковлев молодец, радуемся за него. Хорошо себя показывает», — приводит слова Шатунова официальный сайт клуба.

Завтра, 13 апреля, «Динамо-ЛО» встретится с сургутским «Газпромом-Югра», а «Югра-Самотлор» сыграет с «Ярославичем» (Ярославль).