Матвеев: за выступление в первом туре плей-аут ставлю «Динамо-Метар» пятёрку

Старший тренер челябинского «Динамо-Метар» Денис Матвеев прокомментировал победу в матче плей-аут женской Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:20).



«Не скажу, что победа была лёгкой. Наверное, у нас больше шла игра, чем у них. Девочки выполнили установку, подавали по определённому заданию. Команда мобильная и управляемая – это здорово. Оценку за выступление в туре ставлю пять», — приводит слова Матвеева официальный сайт «Сахалина».

В турнирной таблице «Минчанка» занимает 9-е место, «Динамо-Метар» — 11-е. Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А». Расписание матчей второго круга плей-аут будет опубликовано позже.